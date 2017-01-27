Почти полсотни крупных компаний заплатят «налог на Google»

Google, Apple и Netflix и ряд других крупных компаний поставлены на учет в налоговой службе России для уплаты так называемого налога на Google — НДС c оказанных электронных услуг. Об этом глава ФНС Михаил Мишустин сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина.

«На сегодняшний день на соответствующий учет поставлены компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, "Челси", Netflix и порядка 39 компаний подали заявления. Речь идет о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (на нашей территории), эти компании платили налог на добавленную стоимость», — сказал Мишустин.

Как отмечает Rambler News Service, иностранные IT-фирмы в случае отказа от отчислений НДС будут обвинены в неуплате налогов и сняты с налогового учета на один год с запретом на ведение деятельности в стране.

Минфин оценивал поступления в бюджет от «налога на Google» примерно в 10 миллиардов рублей.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о налогообложении электронных услуг. В соответствии с ним IT-компаниям придется заплатить за предоставление российским потребителям прав доступа к базам данных, программного обеспечения, игр, музыки, книг, видео и другого контента.

