Google вынудят снять санкции с Крыма

Google будет вынуждена снять ограничения с Крыма, поскольку мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) предусматривает работу магазина приложений Google Play на территории всей страны. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно соглашению, подписанному 17 апреля, корпорация согласилась предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

«Для устройств, которые находятся в обращении на территории РФ, Google разработает окно выбора, которое при очередном обновлении предоставит пользователям возможность выбора поисковой системы по умолчанию», — уточнил замруководителя ФАС Алексей Доценко.

Материалы по теме Девочка и два вора Из-за кого Вашингтон ввел новые санкции и выслал российских дипломатов

В ведомстве уточнили, что соглашение действует на всей территории России, в том числу и в Крыму. В случае если корпорация продолжит игнорировать крымских пользователей, вопрос будет решаться через суд и могут быть наложены штрафные санкции.

«Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему», — добавил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

С начала 2015 года жители Крымского полуострова, владеющие устройствами на операционной системе Android, не имеют доступа к магазину приложений Google Play. Причиной стали санкции, введенные в отношении России властями США.