Microsoft устранила обнаруженные ФАС нарушения в работе с антивирусным ПО

Microsoft уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об устранении обнаруженных ведомством нарушений, связанных с использованием антивирусного программного обеспечения (ПО), передает «Интерфакс».

«Microsoft уведомил об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений», — уточнил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Вопрос будет принят к рассмотрению на следующем заседании ФАС 25 июля.

В июне антимонопольная служба дала месяц Microsoft на устранение нарушений антимонопольного законодательства. Ранее ФАС пришла к выводу, что Microsoft создает дискриминационные условия для поставщиков программного обеспечения — корпорация начала создавать препятствия для установки антивирусного программного обеспечения сторонних производителей, вынуждая пользоваться программой Windows Defender.

На корпорацию в ФАС и Еврокомиссию пожаловалась «Лаборатория Касперского». В российской компании утверждали, что с выходом Windows 10 производитель операционной системы стал создавать различные препятствия для конкурирующих производителей ПО для защиты информации. В частности, в «Лаборатории Касперского» утверждали, что время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft сократилось с двух месяцев до шести дней.