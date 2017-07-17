Бизнес
 

ФАС потребовала изменить тарифы на услуги мобильной связи в поездках

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Игорь Артемьев
Игорь Артемьев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компаниям «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). У операторов мобильной связи выявлены признаки нарушения требований действующего законодательства о защите конкуренции. Как сообщается на сайте ведомства, речь идет об установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Как отмечает ФАС, в настоящее время «большая четверка» предлагает своим клиентам четыре категории тарифных предложений. В рамках самых дорогих абоненты не доплачивают при поездках за пределы домашнего региона, если они не превышают включенного в пакет объема услуг.

Также есть пакетные тарифные планы среднего ценового сегмента, в рамках которых объем минут, смс, интернета действует только на территории домашнего региона. При выезде за его пределы услуги связи тарифицируется согласно базовым (линейным) тарифам.

Третий вариант — услуги связи предоставляются операторами по тарифным планов с повременной системой оплаты. То есть списание денежных средств повсеместно производится за оказанные услуги. В рамках четвертой категории абоненты за дополнительную плату подключают специальные опции, что позволяет им пользоваться услуги связи по ценам домашнего региона. Чем дороже тарифный план, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

Согласно предупреждению, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. На это у них есть 14 дней с момента получения предупреждения антимонопольного ведомства.

В конце июня 2017 года глава ФАС назвал Игорь Артемьев назвал «позором» наличие роуминга в стране. По его словам, понятие «роуминг» останется как техническая характеристика, но «как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть». «Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно», — заявил Артемьев.

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