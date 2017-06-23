Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передают РИА Новости.

Глава ФАС назвал «позором» наличие роуминга в Крыму или Подмосковье. «Что, не в своей стране живем что ли?» — задался вопросом Артемьев. По его словам, понятие «роуминг» останется как техническая характеристика, но «как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть».

«Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно», — заявил Артемьев. По его словам, к настоящему времени 28 стран Евросоюза отказались от роуминга внутри ЕС.

30 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала начало проведения расследования в отношении российских операторов мобильной связи по установке цен на роуминг внутри страны.