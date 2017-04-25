В Евросоюзе утвердили отмену роуминга с 15 июня

В Евросоюзе приняли окончательное решение об отмене роуминга на территории всех стран содружества. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 25 апреля.

Как отмечается в заявлении, «с 15 июня пользователи мобильных телефонов, путешествующие в другие страны внутри ЕС, смогут звонить, отправлять сообщения или пользоваться интернетом без каких-либо дополнительных расходов». При этом в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не являются членами Евросоюза, но входят в Шенгенскую зону, функция бесплатного роуминга будет введена чуть позже.

В Совете ЕС также пояснили, что жители не смогут подписать самый дешевый контракт с оператором связи в другой стране, а потом постоянно пользоваться сим-картой у себя дома.

Европарламент окончательно одобрил отмену роуминга 6 апреля. В этой связи решение Совета Европы стало последним юридическим шагом перед подписанием документа двумя ведомствами и его публикацией в Официальном журнале ЕС к концу мая.

30 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала начало проведения расследования в отношении российских операторов мобильной связи по установке цен на роуминг внутри страны.

В октябре 2016 года представители российских сотовых компаний рассказали, что отмена роуминга в Евросоюзе приведет к подорожанию связи для абонентов из других стран, приезжающих в ЕС, в том числе для граждан России.