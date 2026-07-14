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06:47, 14 июля 2026Россия

В российском регионе за ночь сбили около двух десятков беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области за ночь сбито около 20 беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Ростовской области за ночь сбили около 20 беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА», — отметил губернатор.

Он уточнил, что дроны были поражены в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском районах области.

По предварительной информации, никто не пострадал, информация о разрушениях на земле не поступала. В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении пяти украинских БПЛА на Балаклавским районом города.

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