В российском регионе за ночь сбили около двух десятков беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области за ночь сбито около 20 беспилотников

В Ростовской области за ночь сбили около 20 беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА», — отметил губернатор.

Он уточнил, что дроны были поражены в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском районах области.

По предварительной информации, никто не пострадал, информация о разрушениях на земле не поступала. В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении пяти украинских БПЛА на Балаклавским районом города.