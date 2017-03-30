ФАС примет решение об отмене роуминга в России

Решение об отмене роуминга в России могут принять уже 30 марта на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщает BFM.ru

Глава департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting Виталий Солонин заявил BFM, что при отмене национального роуминга мобильные операторы могут столкнуться с трудностями. По его словам, самый простой этап — это отмена внутрисетевого роуминга. «Это когда абонент приезжает в какой-то другой регион России, регистрируется в сети своего же оператора и платит, соответственно, по более высоким тарифам», — пояснил он.

В то же время самой сложной проблемой, считает эксперт, является роуминг в Крыму. «По последнему, я думаю, пока решений не принято, поскольку отмена, во-первых, внутрисетевого роуминга, самое простое — это дорожные карты, предварительно, второй квартал 2017 года. С апреля уже получается. А национального роуминга — это третий квартал 2017 года, то есть, что будет с Крымом, пока непонятно, поскольку там ситуация сложная», — отметил он.

В Крыму работает один частный оператор сотовой связи «К-Телеком», у которого есть собственный бренд мобильной связи Win mobile, сообщил главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко. Заключен контракт с компанией МТС об оказании услуг технического роуминга, и жители полуострова пользуются этими услугами по ценам, действующим в Краснодарском крае.

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«Все остальные операторы не зашли на Крымский полуостров, и для них роуминг действительно крайне дорогой. Я не берусь говорить о конкретных цифрах, возможно, они меняются в зависимости от сезона, но все пользователи, приезжающие с материка, оценивают их как крайне неадекватные, — говорит Николаенко. — Тем не менее наши власти говорят, что причина именно в нежелании других операторов сотовой связи России идти навстречу и полноценно работать в Крыму».

Ранее, в середине марта замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что 30 марта операторы должны будут доложить о готовности к отмене роуминга.

В начале февраля Голомолзин заявил, что в период с июля по сентябрь 2017 года в России прекратит действовать национальный роуминг, напоминает «Рамблер/Новости». Замглавы ФАС также отмечал, что цена на сотовую связь в Крыму может сравняться с общероссийской уже в конце первого или в начале второго квартала 2017 года.