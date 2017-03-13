ФАС обсудит с операторами отмену внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 30 марта проведет совещание с операторами связи по вопросам, связанным с отменой национального роуминга в Крыму, заявил в понедельник, 13 марта, замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе ФАС также отметили, что на этом совещании с мобильными операторами планируется обсудить возможность отмены внутрисетевого роуминга в целом по России. Как ожидается, игроки рынка выдвинут свои предложения и отчитаются о проделанной работе по этому направлению.

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«Национальный роуминг — это когда абонент соответствующего оператора перемещается в регион, где нет сети этого оператора, и поэтому для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора», — подчеркнул чиновник.

В феврале Гомолзин обещал, что в течение 2017 года «тема роуминга будет решена в целом по стране». По его словам, операторы стремятся к тому, чтобы тарифы на услуги связи не отличались в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети.