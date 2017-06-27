Прощание с роумингом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на прошлой неделе выступила с очередной инициативой, связанной с отменой национального роуминга в сетях мобильной связи. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что хочет устранить сам термин «роуминг» из законов и актов правительства. Законотворчество процесс, как правило, затяжной. Между тем ранее в ФАС исходили из того, что операторы примут соответствующее решение уже осенью 2017 года. Когда же роуминг станет в России историей — выясняла «Лента.ру».

Взять и отменить

Игорь Артемьев сообщил, что дал распоряжение подготовить юридические документы, на основании которых из законов и актов правительства будет изъято понятие «роуминг». «Как техническая характеристика она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Речь идет не только об отмене внутрироссийского роуминга. В перспективе, считает глава ФАС, аналогичное решение должно быть принято и в рамках Таможенного союза. «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?» — возмущается Артемьев.

Игорь Артемьев Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

При этом он признался, что операторы не очень хотят принимать соответствующее решение. Были проведены встречи с участниками рынка, однако особого прогресса достичь не удалось. Один из способов убеждения — антимонопольные расследования в отношении операторов связи по установке цен на внутрироссийский роуминг, о чем было объявлено в конце марта текущего года.

В центре внимания ФАС — работа, которую компании ведут по направлению межоператорского взаимодействия, а также меры, принимаемые для дальнейшего снижения тарифов на услуги связи в роуминге. «Целевая установка — в роуминге как дома», — таковы намерения ведомства замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

По европейскому образцу

Перед глазами у Артемьева пример — 28 стран Евросоюза, которые «долго к этому шли» (Европарламент принял соответствующее решение в октябре 2015-го), и 15 июня 2017 года наконец-таки отменили роуминг в границах ЕС.

Еврокомиссия назвала это большим успехом. Подчеркивается, что отныне граждане государств-членов ЕС, путешествующие в пределах союза, могут звонить, отправлять и получать текстовые сообщения, а также выходить в сеть с помощью мобильных устройств по той же цене, что и в своей стране.

Однако для гостей ЕС, в том числе россиян, эти перемены чреваты ростом расходов на мобильную связь. В октябре 2016 года «Ведомости» писали, что европейские операторы для компенсации потерь повышают surcharge — дополнительный сбор для сотовых компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях.

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На это пошли операторы мобильной связи Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Словении, Хорватии, Эстонии, Финляндии и Франции. В результате стоимость каждого вызова для российских сотовых компаний существенно выросла — с 0,01-0,02 евро (0,68-1,36 рубля) до 0,15-0,25 евро (10,2-17,1 рубля).

Операторы, что вполне естественно, переложат расходы на абонентов. А вот вопрос, за чей счет они смогут компенсировать потери после отмены внутреннего роуминга, остается открытым. Отступать некуда: по оценке iKS-Consalting, опубликовавшей исследование в феврале текущего года, базовые пакетные тарифы российских компаний мобильной связи в настоящее время значительно ниже европейских.

Стоимость базовых пакетных тарифов в России достиг минимального уровня, отмечают авторы исследования. Российские операторы ограничены в возможностях дальнейшего развития. Это негативно сказывается на рынке мобильной связи. Таким образом, рынок ожидает неизбежный рост цен, утверждается в исследовании.

Вопрос закрыт

В то время как ФАС сетует на несговорчивость российских операторов в вопросе отмены внутреннего роуминга, там, похоже, считают претензии безосновательными. Еще в марте МТС и «Мегафон» рапортовали, что до 80 процентов их абонентов при поездках по России совершают звонки по цене, почти не отличающейся от «домашней».

«"Билайн" фактически отменил внутрисетевой роуминг на недавно представленной новой тарифной линейке, где входящие в поездках по России стали бесплатными», — заявила «Ленте.ру» пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

По ее словам, в пакетах новой тарифной линейки, а также на новых линейных тарифах, предусмотренные выгодные цены в роуминге абонентам стали доступны автоматически.

«Все входящие по России, за исключением отдельных регионов, включая Республику Крым и Севастополь, бесплатные. Стоимость исходящих внутри сети и на другие номера для младших пакетных тарифов снижена», — подчеркнула Айбашева.

И уточнила, что в Крыму и Севастополе для абонентов «Билайна» из других регионов, действуют выгодные цены на всех новых тарифах, на которые бесплатно могут перейти все клиенты компании.

Увидеть выгоды

Отмена национального роуминга, безусловно, выгодна операторам связи, так как это, хотя и приведет к снижению цен на звонки, увеличит объем трафика, считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Выиграют и абоненты — расходы на сотовую связь уменьшатся.

Кроме того, в плюсе, уверена эксперт, останется и отрасль внутреннего туризма, поскольку удешевление цен на услуги мобильной связи приведет к снижению расходов на отдых внутри страны и сделает его более привлекательным, чем поездки за границу.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Главные сложности здесь не технические и не экономические, а скорее юридического характера. Порядок межсетевого взаимодействия разных национальных операторов слабо прописан в законодательстве», — отметила она.

Мильчакова напомнила, что операторы сначала осторожно отнеслись к такому предложению, поскольку некоторые компании ранее пользовались пробелами в законодательстве, устанавливая необоснованно высокие цены на роуминг внутри России. Однако когда ФАС начала штрафовать за это, они задумались о том, что отмена роуминга внутри страны позволит достичь разумного баланса между интересами операторов, абонентов и государства. Что касается Крыма, то тот же «Билайн» еще в прошлом году приравнял цены на свои услуги к внутрироссийским. То есть фактически роуминг на территории полуострова «Билайном» был отменен.

«"МегаФон" и Tele2 пока сохраняют роуминг для Крыма, но у них существуют опции с более низкими ценами на эту услугу», — уточнила Мильчакова.

Время — деньги

Отмена роуминга давно назрела — страна живет в едином юридическом и экономическом пространстве, логично, чтобы и коммуникационное пространство было единым, говорит член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов.

«Главное, чтобы операторы не включили потери от отмены роуминга в обычный тариф. ФАС стоит за этим проследить», — напомнил депутат.

Щапов полагает, что в ближайшие месяцы решение не примут. Законопроект, исключающий термин «роуминг», о котором говорил Артемьев, антимонопольное ведомство в Госдуму пока не внесло.

Когда эти документы будут готовы, пройдут межведомственное согласование и их одобрит правительство, сказать затруднительно. При самом благоприятном раскладе поправки в законодательство парламент рассмотрит только осенью. Между тем ФАС, как было сказано, обещала, что роуминг уже этой осенью станет воспоминанием. Но теперь задача, похоже, переносится на 2018 год.

«Теоретически можно успеть принять законопроект в трех чтениях, одобрить в Совете Федерации и подписать у президента до конца года. Но для этого должны быть очень веские основания. Надеюсь, у субъекта законодательной инициативы такие аргументы найдутся», — подчеркнул Щапов.