Tele2 и «Билайн» оспорили в суде запрет ФАС

Компании Tele2 и «Билайн» подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), добиваясь отмены запрета ведомства тарифицировать смс-рассылки каждого заказчика по отдельности. Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, третьими лицами при рассмотрении этих дел выступают «МегаФон» и МТС.

«Билайн» подал иск 18 мая, а Теле2 — 25 мая. Рассмотрение дел назначено, соответственно, на 12 и 5 июля.

Газета «Ведомости» напоминает, что ФАС заинтересовалась ценообразованием смс-рассылок после обращений компаний «Согаз-меда» и «Национальный процессинговый центр», которые пожаловались на рост стоимости этой услуги. В ведомстве пришли к выводу, что повышение тарифов связано с изменением схемы расчета операторов с компаниями — смс-агрегаторами.

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Сотрудник сотовых компаний, на которого ссылается издание, объясняет происходящее вступлением в силу положений закона «О связи», направленных на борьбу с смс-спамом и предписывающих идентифицировать заказчиков рассылки, а агрегаторам платить отдельно за каждого клиента. В результате тарифы выросли, однако снизились скидки для «оптовых» пользователей этой услуги.

В конце марта замглавы ФАС Анатолий Голомолзин объявил о начале расследования в отношении операторов мобильной связи, касающегося установки цен на роуминг.

В настоящее время 55 процентов Tele2 принадлежит ВТБ и консорциуму инвесторов, а 45 процентов — «Ростелекому». Компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов (оценка оператора).

В свою очередь 100 процентов «Билайна» принадлежат Veon (бывшей Vimpelcom Ltd) — шестой по числу абонентов телекоммуникационной компании мира, обслуживающей более 220 миллионов пользователей в 18 странах.

