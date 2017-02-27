Владелец «Билайна» решил сменить название

Компания Vimpelcom Ltd. (владеет торговой маркой «Билайн») решила сменить название на Veon. Вопрос внесен в повестку внеочередного собрания акционеров, которое намечено на 30 марта. Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал 2016 года.

В сообщении Vimpelcom Ltd. указано, что смена названия подчеркивает стремление компании «ускорить стратегию запуска интернет-платформы Veon к концу 2017 года». В ноябре прошлого года итальянский оператор Wind, принадлежащий Vimpelcom и гонконгскому Hutchison, запустил мессенджер Veon, позволяющий абонентам бесплатно обмениваться сообщениями и звонить. Новый сервис призван помочь компании остановить отток клиентов.

Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева пояснила «Ленте.ру», что данное решение в случае его принятия будет касаться только Vimpelcom Ltd. «Речь идет о ребрендинге Vimpelcom Ltd., а не российского ПАО "Вымпелком" и бренда "Билайн"», — подчеркнула она.

17 февраля сообщалось, что группа Vimpelcom Ltd. договорилась с пулом международных банков о предоставлении финансирования общим объемом 2,1 миллиарда долларов с возможностью увеличения этой суммы до 2,25 миллиарда.

Vimpelcom Ltd. — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, обслуживающая более 220 миллионов пользователей в 18 странах. Основные активы — 100 процентов российского оператора мобильной связи «Вымпелком», украинского «Киевстар» и итальянского оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7 процента Global Telecom.