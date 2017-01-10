«Вымпелком» нашел покупателя на свои вышки сотовой связи

«Вымпелком» (бренд «Билайн») продаст 13 тысяч своих трансляционных вышек компании «Русские башни», сообщил «Интерфаксу» источник.

По его словам, «Вымпелком» выручит в результате сделки около 700 миллионов долларов. Ожидается, что она будет завершена во втором квартале текущего года. В «Русских башнях» и «Вымпелкоме» не стали комментировать агентству эту информацию.

«Вымпелком» объявил тендер по продаже вышек в конце 2015 года. В ходе проведения тендера неофициально озвучивались разные оценки от 500 миллионов до миллиарда долларов.

В мае прошлого года представители сотового оператора говорили, что реализация актива будет завершена до конца 2016-го. Как отмечает агентство, монетизация башенной инфраструктуры является частью стратегии Vimpelcom по трансформации. Компания стремится превратиться из традиционного телеком-оператора в digital-провайдера (предоставление пользователям всевозможных услуг цифровых каналов передачи информации).

Когда сделка будет закрыта, «Вымпелком» станет первым российским оператором, который продаст свои вышки сотовой связи сторонней компании.

Vimpelcom Ltd. — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, обслуживающая более 220 миллионов пользователей в 18 странах. Основными активами Vimpelcom являются 100 процентов российского оператора мобильной связи «Вымпелком», украинского «Киевстара» и итальянского оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7 процента Global Telecom.