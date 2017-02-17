«Вымпелком» договорился о кредите в размере двух миллиардов долларов

Группа VimpelCom («Вымпелком») договорилась с пулом международных банков о предоставлении финансирования общим объемом 2,1 миллиарда долларов с возможностью увеличения этой суммы до 2,25 миллиарда долларов, сообщает ТАСС. Информацию о достигнутом соглашении компания разместила на бирже NASDAQ.

Соглашение, в частности, предусматривает пятилетний кредит объемом до 562,5 миллиона долларов и возобновляемую кредитную линию объемом до 1,69 миллиарда долларов сроком на три года с возможностью продления в общей сложности еще на два года.

Таким образом, «Вымпелком» рефинансировал кредит на 1,8 миллиарда долларов, взятый в 2014 году. В рамках соглашения компания сможет получать финансирование как в долларах, так и в евро.

В прошлом году в России «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») потерял почти миллион абонентов: по итогам третьего квартала абонентская база оператора снизилась с 59 миллионов абонентов до 58,1 миллиона. Помимо этого, годовой уровень оттока абонентской базы вырос с 53,7 процента в третьем квартале 2015 года до 55 процентов в третьем квартале 2016-го.

Vimpelcom Ltd. — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, обслуживающая более 220 миллионов пользователей в 18 странах. Основными активами Vimpelcom являются 100 процентов российского оператора мобильной связи «Вымпелком», украинского «Киевстар» и итальянского оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7 процента Global Telecom.

