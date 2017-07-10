ФАС заявила о намерении добиться отмены национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться отмены национального роуминга в России. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Юридически мы должны из всех законов убрать понятие "роуминг", оставив только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит», —подчеркнул Артемьев.

По словам главы ведомства, антимонопольщики пытались убедить операторов связи в необходимости отказаться от роуминга, «но что-то эта работа затянулась».

«Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма», — заявил руководитель ФАС.

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В июне Артемьев уже заявлял о том, что его ведомство готовит документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. Повышение цен на связь в Крыму и Подмосковье он назвал позором: «Что, не в своей стране живем, что ли?»

Сейчас на территории России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом регионе, а национальный включается тогда, когда оператор там не работает.

Оператор «Мегафон» не работает в Крыму как в одном из домашних регионов: он предоставляет для полуострова специальную роуминговую опцию с абонентской платой 15 рублей в сутки и исходящими по 5 рублей в минуту. МТС предлагает крымчанам подключаться к филиалу в Краснодарском крае: стоимость исходящих звонков при этом варьируется от 1 до 10 рублей. «Билайн», хотя и фактически отключил роуминг по России в последних тарифных планах, оставил его в Севастополе, Крыму и на Камчатке: средняя стоимость исходящего вызова — 10 рублей.