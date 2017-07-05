Минкомсвязи назвало причину дорогого роуминга в Крыму

Высокие цены на роуминг в Крыму связаны с хозяйственными отношениями между операторами сотовой связи. Об этом в среду, 5 июля, рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, передает РИА Новости.

«На самом деле, цены там снижаются, мы это видим, и операторы постепенно выстраивают отношения друг с другом, для того чтобы для граждан это было действительно бесшовно», — сказал глава Минсвязи.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отдельные способы урегулировать цены в этой сфере.

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Никифоров отметил, что связь в Крыму не кажется ему дороже, чем в других регионах. «Скорее всего, вы говорите о том, что те или иные операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены [на полуострове]», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее в июне глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что его ведомство готовит документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. Повышение цен на связь в Крыму и Подмосковье он назвал позором: «Что, не в своей стране живем, что ли?»

Сейчас на территории России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом регионе, а национальный включается тогда, когда оператор там не работает.

Оператор «Мегафон» не работает в Крыму, как в одном из домашних регионов: он предоставляет для полуострова специальную роуминговую опцию с абонентской платой 15 рублей в сутки и исходящими по пять рублей в минуту. МТС предлагает крымчанам подключаться к филиалу в Краснодарском крае: стоимость исходящих звонков при этом варьируется от рубля до 10 рублей. «Билайн» хотя и фактически отключил роуминг по России в последних тарифных планах, оставил его в Севастополе, Крыму и на Камчатке: средняя стоимость исходящего вызова — 10 рублей.