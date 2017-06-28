Законопроект об отмене национального роуминга внесли в Госдуму

В Госдуму внесли проект закона об отмене внутрироссийского роуминга. Авторами документа стали депутаты «Справедливой России», сообщается на сайте партии.

По словам лидера эсеров Сергея Миронова, инициатива сделает сотовую связь в России более доступной.

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Согласно тексту законопроекта, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, плата за связь должна производиться «по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории Российской Федерации как вызывающего, так и принимающего абонента».

Как отметил Миронов, отмена внутреннего роуминга — это общемировая практика. В частности, 15 июня роуминг для абонентов перестал действовать на всей территории Евросоюза. «Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов», — заявил политик.

На прошлой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что вообще хочет убрать из всех постановлений правительства и законов само понятие роуминга, передавал «Интерфакс». «Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно», — сказал он.

В настоящее время на территории страны действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом субъекте РФ. Национальный включается тогда, когда оператор в регионе не работает.

