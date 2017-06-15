В Евросоюзе отменили плату за роуминг

В Евросоюзе в четверг, 15 июня, вступило в силу решение об отмене платы за роуминг на территории всех стран ЕС. Соответствующее заявление днем ранее было опубликовано на сайте Европейской комиссии.

Аннулирование сборов за роуминг авторы обращения признали большим успехом. Они напомнили, что отныне граждане государств-членов ЕС, путешествующие в пределах союза, могут звонить, отправлять и получать текстовые сообщения, а также выходить в сеть с помощью мобильных устройств по той же цене, что и в своей стране.

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter назвал 15 июня историческим днем в связи с введением бесплатного роуминга.

Власти Евросоюза приняли окончательное решение по данному вопросу в апреле. Тогда же чиновники поясняли, что жители ЕС не смогут подписать самый дешевый контракт с сотовым оператором в другой стране, а затем постоянно пользоваться этой сим-картой на родине.

В октябре 2016 года эксперты прогнозировали, что отмена платы за роуминг обернется подорожанием связи для абонентов из других государств, приезжающих в Евросоюз, в том числе и для россиян.