Крым частично остался без интернета и связи

Из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь часть жителей Крыма осталась без интернета и связи. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи республики.

«Ограничен доступ к сети интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО "К-Телеком" (торговая марка WIN-mobile) и ООО "КТК Телеком" (торговая марка "Волна мобайл"), снижена скорость доступа к сети интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», — цитирует агентство профильное ведомство.

По данным источников «Крыминформа», обрыв оптоволоконной линии мог произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида». Однако в министерстве транспорта республики заявили, что строители не имеют к этому отношения.

В настоящее время аварийные бригады проводят работы. В министерстве внутренней политики, информации и связи заявили, что полностью восстановить доступ к услугам планируется до 18:00 пятницы.

23 июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал позором наличие роуминга в Крыму. Он заявил, что ведомство готовит документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга.