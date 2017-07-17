ФАС обвинила Daimler и Renault в необоснованном ограничении импортеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала объяснений от компаний Daimler, Renault, KYB Corporation и YD-Diagnostics по необоснованному ограничению импортеров. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление представителя антимонопольного ведомства в понедельник, 17 июля.

В конце прошлой недели ФАС предупредила эти компании о необоснованности ограничения ввоза в страну импортных товаров под их брендами предпринимателями, не являющимися их официальными дилерами.

Замглавы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров пояснил, что о принятии мер к нарушителям пока говорить рано. «Срок предупреждения у нас месяц, значит, месяц [ждем ответа]», — цитирует агентство чиновника.

Кашеваров напомнил, что отказ правообладателя дистрибьютору является обоснованным, если ввозится контрафактный, неоригинальный товар. Второй случай — это локализация производства этого товара на территории России. «Мы будем считать вполне обоснованным отказ в случае локализации производства здесь. Это значит, что никакой инвестклимат в этих делах затронут не будет. Это стимул для локализации производства», — подчеркнул Кашеваров.

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Однако, констатировал он, ФАС пока не обнаружила в России локализации производства автозапчастей компаний Daimler и Renault.

В феврале 2017 года Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Московской области. Согласно документу, предполагается создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия инвестконтракта составляет девять лет.

На заводе, который станет первым в России предприятием Mercedes-Benz, будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно, работать более тысячи человек.

В июле 2016 года Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала компании MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco, DAF на рекордную сумму в 2,93 миллиарда евро за участие в картельном сговоре. ЕК установила, что автопроизводители в течение 14 лет манипулировали ценами на коммерческие автомобили, а также затягивали сроки внедрения новых технологий по защите окружающей среды.