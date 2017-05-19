Десять тысяч автомобилей Renault Kaptur будут отозваны в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о согласовании программы добровольного отзыва более 10 тысяч автомобилей марки Renault Kaptur. Программа мероприятий представлена официальным представителем концерна Renault SA на российском рынке компанией «РЕНО Россия», сообщает в пятницу, 19 мая, сайт ведомства.

Отзыву подлежат Renault Kaptur, реализованные с июня 2016 года по май 2017 года. VIN-коды этих машин размещены на сайте Росстандарта. Причина отзыва — контакт между защитным подкрылком правой задней колесной арки и гибким тормозным шлангом, который может возникать при определенных сочетаниях нагрузки и режимов движения автомобиля.

Дилерские центры проверят наличие следов контакта тормозного шланга с подкрылком и при необходимости устранят дефект. Все работы будут выполнены бесплатно.

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14 января акции Renault SA подешевели на 23 процента. В результате за один день компания потеряла 5,8 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов) рыночной стоимости. Произошло это на фоне сообщений о том, что французские правоохранительные органы провели обыски на ряде предприятий автомобильного концерна в рамках расследования по делу о махинациях с вредными выбросами двигателей.

В марте 2017 года Министерство экономики Франции подтвердило, что, согласно тестам, вредные выбросы автомобилей Renault Captur превышают допустимые на 377 процентов, а Clio IV — на 305 процентов.

В случае признания Renault виновной в фальсификациях, компания может быть оштрафована на 10 процентов годовой выручки, что составляет около 3,5 миллиарда евро.

