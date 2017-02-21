Honda объявила об отзыве 135 тысяч автомобилей в России

Российское представительство японского автопроизводителя Honda ООО «Хонда Мотор Рус» отзывает в России 135 тысяч автомобилей Honda и 323 автомобиля Acura RDX. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Компания отзывает автомобили марки Honda моделей Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D и 323 автомобилях марки Acura RDX, изготовленные с 2005 по 2016 год. Список VIN-кодов этих машин опубликован ведомством. «В данных автомобилях вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом», — отмечает Росстандарт.

На отзываемых машинах заменят газогенератор подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Honda Motor — международная промышленная компания, производитель мотоциклов, автомобилей, двигателей, газонокосилок и электрогенераторов. Основана в 1948 году предпринимателем и автомехаником Соитиро Хондой. Штаб-квартира Honda Motor расположена в Токио.

