Бизнес
 

Lamborghini отзовет почти все проданные в России за два года суперкары

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Итальянский производитель люксовых спортивных автомобилей Lamborghini отзовет в России 40 машин. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Rambler News Service.

Причиной кампании по отзыву машин стало возможное повреждение в системе улавливания паров топлива. Оно может нарушить нормальную работу системы вентиляции, что приведет к контакту паров бензина с раскаленными выхлопными газами, из-за чего может возникнуть возгорание. Риску особенно подвержены суперкары с установленной неоригинальной выхлопной системой. Всего в мире будет отозвано 5,9 тысячи машин.

Согласно данным агентства «Автостат», за 2015-2016 годы в России было продано 44 автомобиля Lamborghini.

7 ноября стало известно, что продажи автомобилей Lamborghini в России возросли на 41 процент по сравнению с девятью месяцами 2015 года. Самой популярной моделью в России является Huracan, стоимостью 16 миллионов рублей.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.

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