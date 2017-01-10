Lamborghini проверит суперкары в гонках на выносливость

Итальянская компания Lamborghini примет участие в гонке «24 часа Дайтоны» (24 Hours of Daytona). На старт выйдут восемь суперкаров Lamborghini Huracán GT3. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Проходящий уже в 55-й раз марафон «24 часа Дайтоны» начнется 26 января с сессий свободных тренировок и квалификационных заездов, которым будут посвящены два дня. Непосредственно суточная гонка стартует днем в субботу, 28 января.

Фото: пресс-служба Lamborghini 1 /6

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.

В конце 2016 года в фирме отметили 50-летие с момента выпуска автомобиля Miura. В честь этого устроили 600-километровый автопробег.