Lamborghini устроила автопробег в честь 50-летия модели Miura

Итальянская компания Lamborghini устроила 600-километровый автопробег в честь 50-летия со дня создания модели Miura. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Поездка была совершена под девизом «Назад к названию» (Back to the Name).

Суперкары стартовали от музея Lamborghini в итальянской Сант-Агата-Болоньезе и проехали 600 километров от Мадрида до Лора-дель-Рио в Андалусии. Финальной точкой их маршрута стала знаменитая ферма по разведению боевых быков, которая принадлежит семье Миура.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.

Lamborghini Miura — спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Lamborghini с 1966 по 1973 годы. Свое название машина получила в честь испанской ганадерии (фермы по разведению боевых быков).