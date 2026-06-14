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09:27, 14 июня 2026Спорт

Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ-2026

Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ-2026 со счетом 2:0
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Albert Gea / Reuters

Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ-2026 со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 27-й минуте счет в матче открыл полузащитник австралийцев Нестори Иранкунда. В середине второго тайма преимущество команды Зеленого континента увеличил его коллега по амплуа Коннор Меткалф.

Таким образом, австралийцы набрали три очка и закрепились на втором месте в группе D. Турки после поражения остались на третьей строчке в этом квартете.

Ранее сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью со счетом 1:1. Полузащитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильцев, он провел на поле весь матч.

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