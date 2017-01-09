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Трактор Lamborghini оценили в 32 тысячи долларов

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Итальянская компания Lamborghini запустила в продажу трактор DL 25, который выпускался в 1955 году. Об этом сообщает Luxurylaunches. Цена редкой модели — около 32 тысяч долларов.

Трактор оснащен дизельным двигателем, который может развивать мощность до 26 лошадиных сил. Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.

В конце 2016 года в фирме отметили 50-летие с момента выпуска автомобиля Miura. В честь этого устроили 600-километровый автопробег.

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