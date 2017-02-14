Lamborghini подвел итоги сотрудничества с Blancpain

Автомобильная компания Lamborghini подвела итоги 8-летнего сотрудничества с маркой Blancpain. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Партнерство компаний основывалось на общих взглядах и ценностях, на стремлении к качеству, техническому совершенству, инновациям и эксклюзивной эстетике. Результатом тесного сотрудничества стала гоночная серия Lamborghini Blancpain Super Trofeo, получившая популярность сначала в Европе, а затем — в Азии и США.

Клиентские команды Lamborghini на суперкарах Huracán GT3 продолжат участие в европейской и азиатской сериях Blancpain GT.

Компания Blancpain основана в 1735 году. Штаб-квартира фирмы располагается в Подексе (Швейцария). Одна из новинок — хронограф Blancpain Bathyscaphe Chronographe Ocean Commitment («Приверженность Океану») с функцией Flyback Fifty Fathoms.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.