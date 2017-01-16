Blancpain сделал часы для влюбленных

Швейцарский производитель часов Blancpain выпустил новую коллекцию часов ко Дню святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Диаметр корпуса часов составляет 29 миллиметров, циферблат выполнен из перламутра и украшен драгоценными камнями: бриллиантами и рубинами. Модель оснащена механизмом калибра 913, задняя крышка изготовлена из сапфирового стекла.

Тираж линейки ограничен 99 экземплярами, цена на часы пока не названа.

Компания Blancpain основана в 1735 году. Штаб-квартира фирмы располагается в Подексе (Швейцария). Одна из новинок — хронограф Blancpain Bathyscaphe Chronographe Ocean Commitment («Приверженность Океану») с функцией Flyback Fifty Fathoms. Модель укомплектована мануфактурным автоматическим механизмом калибра F385 с вертикальным спуском, балансом с переменной инерцией и золотым регулировочным болтом.