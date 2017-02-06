В России снова отзовут один и тот же Porsche за 90 миллионов

В России отзывают один автомобиль Porsche 918 Spyder. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Официальный импортер добровольно принял решение об отзыве. Причина — заводские нижние рычаги передней подвески, не соответствующие стандартам производителя. «Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах», — пояснили в ведомстве.

Указанные элементы заменят на компоненты из модифицированного материала. Ремонт будет осуществлен бесплатно для владельца.

Данный суперкар уже отзывали в августе 2016 года из-за неправильно указанного в каталоге запчастей артикула винтов для крепления ремней безопасности. В пресс-релизах Росстандарта совпадают и указанные VIN-коды автомобиля, и дата реализации машины — 30 апреля 2015-го.

По данным портала drive.ru, в России Porsche 918 Spyder можно купить примерно за 90 миллионов рублей.