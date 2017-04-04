Hyundai поделился планами создания в России завода по производству двигателей

Hyundai рассматривает возможность локализации двигателей в России, среди вариантов — строительство своего завода или контрактное производство на мощностях другого концерна. С таким заявлением во вторник, 4 апреля, выступил замглавы Минпромторга Александр Морозов, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, есть два варианта реализации этого проекта. Первый — построить собственный завод двигателей, второй — наладить выпуск на уже существующих предприятиях других автопроизводителей. «Например, в Калуге (VW), либо в Татарстане, в Алабуге (Ford), либо на "АвтоВАЗе". Тогда резко сокращается объем первоначальных инвестиций — не нужно строить корпуса, здания, закупать базовое оборудование», — сказал Морозов.

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В настоящий момент стороны ведут переговоры, вырабатывая оптимальные условия привлечения инвестиций для углубления локализации, подчеркнул замминистра. Со своей стороны представитель Hyundai подтвердил, что компания занимается анализом перспектив российского рынка.

В августе 2016 года российский завод Hyundai начал массовое производство кроссовера Creta. Автомобиль является глобальным продуктом, он представлен на рынках Китая и Индии. Рекомендованная цена Creta в комплектации Start составила 749 900 рублей. При этом Hyundai не скрывал, что ставит перед собой задачу повысить уровень локализации этой модели до 46 процентов (показатель, аналогичный Solaris). Это должно обеспечить Creta ценовую стабильность.