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Разгромный учет

Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств

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Фото: Доников Александр / PhotoXPress.ru

Минфин подготовил поправки в действующее законодательство, которые предполагают подключить к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции) спиртосодержащие лекарства. Очевидно, что в случае реализации этой меры появится возможность взять под контроль производство и оборот не только препаратов, содержащих спирт, но и весь фармацевтический рынок, на котором достаточно много фальсифицированной продукции. Какую цену за это заплатит бизнес и рядовые потребители — разбиралась «Лента.ру».

От формы — к содержанию

Объем фармацевтического рынка России в 2016 году, по оценке компании DSM Group, превысил 1,3 триллиона рублей. Это на 7 процентов больше, чем годом ранее. Прогноз на текущий год позитивный, аналитики DSM Group исходят из роста рынка порядка 9 процентов.

Какая доля приходится на медпрепараты, изготовленные на спиртовой основе, сказать трудно. Но именно этот сегмент намерен вывести из тени посредством ЕГАИС Минфин. Там достаточно много контрафактных лекарств.

По версии Росздравнадзора, фальсификата в аптеках сейчас около 0,2 процента. В МВД говорят о 10-12 процентах. А в ТПП несколько лет назад предупреждали, что в России продается до 60 процентов контрафактных лекарств.

Для наведения порядка власти обязали производителей маркировать фармацевтическую продукцию двумерными штриховыми кодами (Data Matrix Code). Подлинность лекарств можно проверить с помощью смартфона, предварительно установив бесплатное приложение.

В пилотном режиме этот проект запущен в январе 2017-го — маркируются дорогостоящие лекарства для лечения тяжелых заболеваний. А с 2018 года штриховые коды станут обязательными для всех медпрепаратов. Изначально власти планировали ввести маркировку лекарств RFID-метками, как для меховых изделий. Однако учли позицию фармацевтов, предупредивших о достаточно высокой стоимости RFID-меток.

Риски двоевластия

Очевидно, что распространение ЕГАИС на рынок лекарств создаст двоевластие. Параллельно, подчас дублируя друг друга, будут существовать две системы контроля, что увеличит издержки аптек, многие из которых переживают не самые лучшие времена.

В частности, затраты на введение Data Matrix Code, по расчетам Минздрава, превысят 14,2 миллиарда рублей. Так, стоимость аптечного сканера составляет 12-15 тысяч рублей, а промышленный сканер обойдется предприятию в несколько миллионов рублей.

Директор по развитию компании RNC Николай Беспалов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», отметил, что первоначальные затраты на подключение к ЕГАИС одного рабочего места (с учетом закупки оборудования, сертификатов, получения ключей доступа) могут составить 30-60 тысяч рублей. Если в аптеке несколько касс, то расходы, соответственно, увеличиваются.

Впрочем, эксперт уверен, что из-за этого особого роста цен на лекарства не произойдет. «Стоимость если и изменится, то очень незначительно», — убежден Беспалов. Если же цена на лекарство, покажется для потребителя высокой, он всегда сможет найти аналог препарата, не содержащий спирта.

Входной билет

Предприятия-производители медицинского спирта и медицинских препаратов на его основе, которых фактически уравняют по уровню фискальной нагрузки с обычными спиртовым и водочными заводами, к переменам могут оказаться не готовы, не исключил Беспалов. По его мнению, кому-то даже придется закрыться.

«Издержки на торговлю через ЕГАИС на самом деле не настолько высоки, как кажется на первый взгляд. Например, программное обеспечение система распространяет бесплатно», — говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что для магазина, торгующего алкоголем нужно потратиться только на высокоскоростной интернет, компьютер и соответствующее кассовое оборудование. То, что системы всеобъемлющего контроля, построенные по образу и подобию ЕГАИС, постепенно проникают во все сферы торговли, в которых до этого был высокий уровень теневого оборота, Мильчакова считает оправданным.

По ее словам, сейчас аналогичные системы, кроме алкогольной продукции, распространены на продажу меховых изделий и древесины. В перспективе ЕГАИС может взять под контроль оборот табачной продукции.

«Цель понятна — избежать продаж через розничные магазины контрафактной и поддельной продукции и защитить права потребителей. Это нравится далеко не всем продавцам», — констатировала она.

На внедрении ЕГАИС на рынке лекарств заработают те, кто рядом, — производители акцизных марок, сканеров, программного обеспечения, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя («ЦИФРРА») Вадим Дробиз. По его прогнозу, значительная часть небольших аптек и аптечных пунктов в результате нововведений уйдут с рынка.

Питие определяет сознание

Возможности ЕГАИС в утверждении трезвого образа жизни и снижении уровня алкоголизации населения не стоит переоценивать, предупреждает Дробиз. В нашей стране, говорит он, народ пьет контрафактное спиртное от нищеты. Это естественно, когда зарплаты по отношению к стоимости качественного алкоголя примерно в 10 раз ниже, чем в США или Германии, убежден эксперт.

«Сокращение продаж крепкого алкоголя в 2014-2016 годах необязательно говорит о снижении интереса россиян к алкоголю из-за его подорожания. Часть покупателей, например, дешевой водки уходит на серый рынок», — так оценивает ситуацию Мильчакова.

Она видит прямую связь между планами правительства подключить к ЕГАИС оборот некоторых видов фармацевтической продукции и лекарственных препаратов и тем, что потребители алкоголя переключились с поддельной водки на дешевые спиртосодержащие настойки, которые продаются в парфюмерных магазинах или аптеках.

Куда с большим пессимизмом оценивает положение дел Беспалов. Он не исключает, что после того как вследствие введения ЕГАИС на лекарственном рынке из аптек исчезнут спиртосодержащие настойки, их любители переключаться на алкоголь непонятного происхождения. В итоге число отравлений может резко вырасти, считает Беспалов.

«Законопроект Минфина выглядит как реакция на историю с отравлением настойкой боярышника, которая произошла в Иркутской области в конце прошлого года», — заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов.

Депутат признался, что не вполне понимает, зачем распространять ЕГАИС на парфюмерно-косметическую продукцию, лекарственные средства и медицинские препараты. Стоит ли тратиться на флаконы с лекарственными настойками емкостью 25 миллилитров, которые продаются по цене 35-50 рублей, когда можно купить пол-литра денатурата за 100 рублей? — задался риторическим вопросом Щапов.

«В целом меры, направленные на контроль над оборотом спиртосодержащей продукции, борьбу с контрафактом и алкоголизацией населения можно только приветствовать», — отметил он.

Однако важно, чтобы при введении ЕГАИС на рынке лекарств избежать проблем, которые возникали каждый раз при запуске этой системы для других отраслей, резюмировал депутат.

Игорь Наумов

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