В Росалкогольрегулировании подтвердили готовность контролировать рынок табака

Росалкогольрегулирование готово к выполнению полномочий по регулированию рынка табачной продукции и поддерживает это предложение. Глава ведомства Игорь Чуян подтвердил, что «сил на эту работу хватит». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «Интерфакс».

Комментируя информацию о том, что в сфере производства и реализации табачной продукции может быть введена система учета по аналогии с ЕГАИС для алкоголя, чиновник пояснил, что в настоящее время данный вопрос прорабатывает Минфин.

Накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) высказалась за создание ЕГАИС в сфере производства и реализации табачной продукции аналогичной действующей на алкогольном рынке.

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«Мы считаем, что в дальнейшем одной из форм учета и контроля за производством табачной продукции может стать фиксация информации об этой продукции в единой государственной системе учета объема производства — ЕГАИС. По образу и подобию контроля за алкогольной продукцией», — заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

В начале марта 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин направил президенту Владимиру Путину предложения по созданию единого регулятора — агентства — для контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции в России.

В свою очередь замглавы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Нина Нечипорук 23 марта заявила, что в июле следующего года может начаться маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.

