Таможня поддержала создание ЕГАИС на рынке табака

Федеральная таможенная служба (ФТС) поддержала предложения о введении ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя) на рынке табака. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что в дальнейшем одной из форм учета и контроля за производством табачной продукции может стать фиксация информации об этой продукции в единой государственной системе учета объема производства — ЕГАИС. По образу и подобию контроля за алкогольной продукцией», — с таким заявлением исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов выступил на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По словам чиновника, в настоящее время в качестве одной из форм учета табачной продукции применяются акцизные марки, которых в 2016 году было выдано около 500 миллионов штук. «Это говорит о том, что у нас ввоз табачной продукции не такой значительный, как внутренний оборот и внутреннее производство этой продукции», — подчеркнул Давыдов.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что поддерживает подход и принцип, связанный с контролем за легальной продукцией, легальным оборотом табачных изделий.

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«Это будет система, похожая на ЕГАИС. ЕГАИС все-таки для алкогольной продукции. Как только будет готово качественное предложение, которое будет согласовано с другими ведомствами и участниками процесса, мы будем готовы говорить о сроках», — пояснил министр.

В начале марта вице-премьер Александр Хлопонин направил президенту Владимиру Путину предложения по созданию единого регулятора — агентство — для контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции в России.

Этой структуре должны быть делегированы полномочиями борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией.

23 марта замглавы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Нина Нечипорук заявила, что в июле следующего года может начаться маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.