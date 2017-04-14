Хлопонин озвучил сроки подготовки дорожной карты по введению ЕГАИС для табака

Дорожная карта по введению ЕГАИС в табачной отрасли может быть разработана в мае, заявил в пятницу, 14 апреля, вице-премьер Александр Хлопонин. Чиновник назвал эту систему «наиболее эффективным способом» контроля оборота рынка табака. Именно поэтому ее введение поддерживает правительство, сообщает «Интерфакс».

В марте стало известно, что Хлопонин обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором предложил создать единого регулятора — агентство — для контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции в России.

Эту структуру предлагается наделить полномочиями борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией. Таким образом, система ЕГАИС, которая уже работает на алкогольном рынке России, должна быть создана и на отечественном рынке табачных изделий.

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23 марта 2017 замглавы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Нина Нечипорук заявила, что в июле следующего года может начаться маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.

В ближайшее время будет определен уполномоченный орган, который станет оператором системы. По словам Нечипорук, это не противоречит планам введения ЕГАИС в табачной отрасли. Обе системы будут совмещены, чтобы исключить дополнительные затраты для бюджета.

