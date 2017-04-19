Медведев предложил усилить госконтроль за выпуском алкоголя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поставить под более жесткий контроль государства выпуск спирта и алкогольной продукции, передает ТАСС.

Он отметил, что значительную часть спирта на российском рынке производит госпредприятие Росспиртпром. «То есть, в принципе, поставить это под контроль можно и должно», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что основной задачей, по его мнению, является увеличение охвата системы автоматизированного учета алкогольной продукции (ЕГАИС), чтобы «понимать движение по всей цепочке» — от выпуска до продажи алкоголя.

«В настоящий момент мы рассматриваем не только распространение всей системы ЕГАИС на производства спирта, но в том числе и на производство технических видов спиртов», — цитирует Медведева Rambler News Service. Он подчеркнул необходимость создания «универсальной системы контроля и надзора». При этом введение госмонополии на выпуск спирта премьер-министр назвал «малореалистичным».

Летом 2016 года сообщалось о том, что Россспиртпром прекратит выпускать водку и ликеро-водочные изделия, сосредоточившись на спирте.

Осенью прошлого года обсуждалась идея о включении в ЕГАИС спиртосодержащей настойки боярышника.

С 1 января 2016 года Росалкогольрегулирование обязало подключиться к ЕГАИС всех оптовых торговцев алкоголем, а с 1 июля данное требование распространили также на розничных продавцов. С июля 2016 года внедрить систему на своих предприятиях обязаны также российские пивовары (кроме предприятий с объемом производства менее 300 тысяч декалитров в год).