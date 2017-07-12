Минфин решил распространить действие ЕГАИС на лекарства

Минфин подготовил поправки в действующее законодательство, предусматривающие распространение ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции) на производство лекарств и медпрепаратов. Документ в среду, 12 июля, опубликован на сайте правительства России.

Законопроект разработан с целью сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению. В частности, как отмечено в пояснительной записке, предусматриваются «ужесточение правил производства и оборота спиртосодержащей пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, средств личной гигиены».

Документ предусматривает в том числе распространение действия ЕГАИС на производство лекарственных средств и медицинских препаратов, введение запрета на перемещение по территории России немаркированной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов «объема готовой продукции в объеме более 10 литров на одного человека». Отдельно оговаривается возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим предложения о розничной продаже спиртосодержащей и алкогольной продукции дистанционным способом.

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С 1 января 2016 года Росалкогольрегулирование обязало подключиться к ЕГАИС всех оптовых торговцев алкоголем, а с 1 июля прошлого года данное требование распространили также на розничных продавцов.

В марте 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин направил президенту Владимиру Путину предложения по созданию единого регулятора — агентства — для контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции в России. Со своей стороны замглавы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Нина Нечипорук сообщила, что в июле следующего года может быть введена маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.

23 июня текущего года глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заявил, что ведомство готово к выполнению полномочий по регулированию рынка табачной продукции и поддерживает это предложение.

