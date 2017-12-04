Врача-терапевта уволили за отрицание СПИДа

Одну из самых известных российских ВИЧ- и СПИД-диссиденток, врача-терапевта Ольгу Ковех уволили из медицинского пункта на железнодорожном вокзале «Волгоград-1», сообщает V1.

«Меня попросили уволиться по собственному желанию… Я иду против системы, и в этом вся причина», — заявила она.

Ранее Ковех рассказала изданию об истоках своей позиции. В 1990 году, когда она была студенткой Куйбышевского медицинского института и мечтала стать инфекционистом, ей попалась брошюра о том, что СПИДа нет, а затем, когда она работала в скорой помощи в Знаменске, открылась лаборатория по исследованию вируса.

«Меня тогда это сильно удивило, потому что ни одного больного этой загадочной болезнью в округе не было. Кроме того, персонал этой лаборатории, находившейся в военном госпитале, почему-то не подчинялся министерству обороны. Это тоже казалось очень странным», — поведала Ковех, связав развитие науки с планами «мировой закулисы» уничтожить человечество.

По данным группы ВКонтакте «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», посвященной подсчету случаев смертей из-за отказа от принятия антиретровирусной терапии, Ковех работала терапевтом в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном военном городке Власиха. В 2010 году она переехала в Волгоград.

Ольга Ковех известна активной деятельностью в интернете: она убеждает ВИЧ-положительных людей в отсутствии болезни и вреде от лечения заболевания. В 2017 году терапевт прошла в полуфинал ежегодного конкурса «Почетный Академик ВРАЛ — 2017» (Врунической Академии Лженаук), учрежденного научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция».