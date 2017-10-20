Вас здесь не лежало

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Кадр: клип группы Ленинград «ЗОЖ»

На Всемирном фестивале молодежи и студентов Владимир Путин предложил подумать о софинансировании медицины. Президент впервые заявил о том, что граждане могли бы частично оплачивать медицинские услуги, которые сегодня предоставляются бесплатно. Чиновники не первый год говорят о необходимости доплачивать за медицину, так как «денег нет», правда, как это сделать — единого мнения не сложилось. Впрочем, если проблема озвучена на высшем уровне — перемены не за горами. Уже сейчас по факту медицина далеко не бесплатная, и с каждым годом качественное медобслуживание становится менее доступным. Граждане жалуются, что записаться к врачу, выбить направление на анализы, обследование или операцию — задача не из легких. По просьбе «Ленты.ру» директор компании «Факультет медицинского права» (оказывает юридические услуги в медицинской сфере) Полина Габай объяснила, что закон сегодня гарантирует россиянам и как это получить.

Сколько ждать лечения?

Еще пару лет назад невозможно было однозначно определить законный срок ожидания того или иного вида бесплатной медицинской помощи (МП) в рамках программы государственных гарантий, поскольку эти сроки не были закреплены на федеральном уровне. Только в территориальных программах госгарантий, да и то далеко не во всех регионах. И лишь в последние годы их включили в федеральную программу госгарантий. Данные сроки могут быть уточнены или измены территориальными программами, однако только в сторону уменьшения.

Ниже перечислим федеральные сроки ожидания медицинской помощи, действующие в 2017 году на основании Постановления правительства РФ от 19.12.2016 № 1403. Для сравнения приведем данные по Москве. Напомним, что любая экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно.

Вид медицинской помощи Сроки ожидания медицинской помощи (федеральные) Сроки ожидания медицинской помощи (московские)
первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию
специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию не более 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию
прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию не более 24 часов с момента обращения пациента (МП по неотложным показаниям оказывается указанными врачами в день обращения пациента)
проведение консультаций врачей-специалистов не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию не более 10 календарных дней со дня обращения пациента (при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме)
проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не более 14 календарных дней со дня назначения не более 10 календарных дней со дня назначения (при оказании МП в плановой форме)
проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не более 30 календарных дней со дня назначения не более 26 календарных дней со дня назначения (при оказании МП в плановой форме)
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме** не более 20 минут с момента ее вызова не более 20 минут с момента вызова бригады в 96 процентах случаев

**В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

Существуют ли сроки ожидания для проведения серьезных медицинских вмешательств?

Если речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), то сроки ее ожидания не указаны в программах госгарантий, ни в федеральной, ни в территориальных, поэтому разобраться с ними на практике гораздо сложнее. Для начала стоит объяснить, что ВМП является частью специализированной медицинской помощи, однако включает в себя применение новых сложных или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, методов генной инженерии.

Проще говоря, ВМП — это дорогостоящие медицинские услуги для лечения сложных заболеваний, которые предполагают более высокую квалификацию медицинского персонала. С учетом того, что ВМП обходится государственному бюджету гораздо дороже, чем любая другая медицинская помощь, доступ к ней окружен большим количеством бюрократических препонов.

Как их преодолеть?

Обычно в контексте получения доступа к ВМП пациенты используют термин «квота» (финансирование за счет средств федерального бюджета), однако в практической деятельности этого уже нет. С 2014 года для финансирования определенных видов ВМП используются средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь же программа госгарантий разделяет виды ВМП на два перечня в зависимости от способа финансирования.

Во-первых, виды ВМП, включенные в базовую программу ОМС (раздел I Приложения Программы госгарантий). Их финансирование осуществляется в рамках ОМС.

Во-вторых, виды ВМП, не включенные в базовую программу ОМС (раздел II Приложения Программы госгарантий). Финансовое обеспечение осуществляется за счет федерального и региональных бюджетов.

В зависимости от того, в какой раздел входит конкретная ВМП, будет отличаться не только способ финансирования, но и путь пациента к ее получению, соответственно, и сроки ожидания. Глобальное отличие ВМП первого и второго раздела заключается в том, что в первом случае взаимодействие происходит только между направляющей и принимающей медицинской организацией (далее — МО). Часто это одно медучреждение, тогда пациент, не выходя за двери, может пройти все предварительные обследования, а также получить ВМП. При ВМП второго раздела приходится дополнительно обращаться в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения и ждать его решения о направлении на ВМП.

Кто может претендовать на ВМП?

Право имеют абсолютно все граждане (в том числе иностранцы), застрахованные в системе ОМС. Основанием служат медицинские показания, которые определяет лечащий врач. Лечащий врач медицинской организации (должна быть участником ОМС) оформляет направление на госпитализацию для оказания ВМП на бланке организации. После подготовки всех необходимых медицинских документов (определены Приказом Минздрава № 930н в течение трех рабочих дней направляющая медицинская организация или пациент (законный представитель пациента) лично направляет в принимающую медицинскую организацию или управление здравоохранения (в случае оказания пациенту ВМП второго раздела) пакет документов и направление на ВМП.

Если документы попадают в управление здравоохранения, то в срок до 10 рабочих дней там оформляют талон на оказание ВМП и прикрепляют к нему комплект документов и заключение комиссии по отбору пациентов для оказания ВМП. Если документы направлялись напрямую в принимающую медицинскую организацию (в случае оказания пациенту ВМП первого раздела), то последняя также должна через информационную систему оформить талон на ВМП и предоставить его пациенту.

К сожалению, срок выдачи медицинской организацией данного талона не определен, в отличие от дальнейших действий принимающей МО. Ее врачебная комиссия (ВК) по отбору пациентов на ВМП должна вынести решение о госпитализации (или об отказе) в срок до 7 дней с момента оформления на пациента талона на оказание ВМП. В случае положительного решения в заключении Комиссии должна быть указана и планируемая дата госпитализации пациента.

Далее в течение пяти рабочих дней, но не позднее срока планируемой госпитализации, выписка из протокола ВК отсылается в орган, оформивший талон. Документ также выдается на руки пациенту по его письменному заявлению или просто направляется ему посредством почтовой и (или) электронной связи.

Какие сложности ждут?

Несмотря на то, что весь путь пациента на пути к ВМП определен законодателем, зачастую возникает ряд препятствий: лечащий врач, который может не спешить с определением показаний к ВМП; принимающая МО не спешит оформлять талон на ВМП (регламентные сроки для данного этапа отсутствуют); принимающая МО затягивает сроки госпитализации, которые тоже не совсем урегулированы.

Однако чаще всего задержка происходит за счет оттягивания срока проведения врачебной комиссии по отбору пациентов. Если у МО по какой-то причине нет возможности госпитализировать пациента в ближайшие 30 дней (максимальный срок ожидания специализированной медицинской помощи), то сроки ВК будут оттягивать, так как в заключении комиссии уже должен фигурировать срок планируемой госпитализации. Или срок оттягивается за счет задержки на этапе оформления талона на ВМП. На практике самое сложное — это получить талон на ВМП. Когда он на руках, то информация попадает в открытую базу и по номеру талона уже можно отслеживать ход событий, в том числе на портале Минздрава.

Почему пациента «динамят»?

Чаще всего проблема заключается в том, что принимающая МО уже «съела» все выделенные объемы ВМП. Напомним, что теперь выделяются не квоты, а денежные средства, притом на всю специализированную медицинскую помощь в целом, включая ВМП. Работа сверх объемов не будет оплачена государством. Поэтому медорганизация и тянет на том или ином этапе, ожидая либо перераспределения объемов с допфинасированием, либо начала нового календарного года, либо ухода пациента в другую больницу, либо же просто смерти пациента, которая также избавляет МО от «проблемы».

С одной стороны, МО не имеет права отказать в помощи, с другой стороны, бесплатно не может и не хочет работать. В такой ситуации пациенту выгоднее просто подать документы на ВМП в медорганизацию другого субъекта РФ. Как правило, там проблем с оплатой обычно не возникает, так как оказание медпомощи лицу, застрахованному в другом субъекте РФ, оплачивается больнице сверх установленного объема. Альтернативный вариант защиты прав пациента — жалоба руководству МО или в соответствующие органы власти. Однако не стоит забывать, что только грамотно составленная жалоба с цитированием нормативных правовых актов и указанием своих прав будет способна сдвинуть дело с мертвой точки.

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