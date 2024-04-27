Пенсионерка второй раз доверилась аферистам и потеряла три миллиона рублей

Жительница Благовещенска второй раз поверила мошенникам и потеряла ₽3 млн

Пожилая жительница Благовещенска потеряла почти 3 миллиона рублей, связавшись с мошенниками. О происшествии сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты связались с 69-летней амурчанкой по телефону. Под именем оператора мобильной связи они предупредили пенсионерку о необходимости продлить договор и попросили продиктовать код, присланный в СМС. Затем пострадавшей позвонил лжесотрудник портала «Госуслуги». Женщину известили о том, что ее банковскими вкладами завладели неизвестные.

Затем злоумышленники представились служащими Центробанка. Они предложили пенсионерке перевести вложения на якобы безопасный счет. Туда же ей посоветовали положить деньги, вырученные от продажи квартиры. Жилье, по сообщениям мошенников, тоже оказалось под угрозой, и спасти недвижимость могла лишь фиктивная сделка. В итоге амурчанка лишилась 2,78 миллиона рублей.

При этом, как отмечают в силовом ведомстве, женщина только в прошлом году попалась на удочку аферистов, поверив, что ее родственник оказался в беде. Россиянка обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

Ранее мошенники убедили жительницу Екатеринбурга избавиться от квартиры. Аферисты отправили ей сообщение с аккаунта ее бывшего начальника и передали «коллегам» из службы безопасности.