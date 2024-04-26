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16:36, 26 апреля 2024Экономика

Россиянка лишилась квартиры и набрала кредитов из-за «экс-руководителя»

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и 6 миллионов рублей из-за мошенников

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Специалист торговой компании лишилась квартиры и набрала кредитов из-за «экс-руководителя». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге с главным специалистом одной компании, занимающейся оптовой торговлей. В один день женщине пришло СМС якобы от имени бывшего руководителя, который рассказал ей, что сотрудники организации стали жертвами мошенников и что в скором времени с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Вскоре после этого россиянке позвонил лжесотрудник силовых структур и сообщил ей, что неизвестные пытались обналичить ее счет. Затем с екатеринбурженкой связалась лжеспециалист Росфинмониторинга, которая уведомила о взломе ее счета и о том, что некие злоумышленники пытались оформить кредиты от ее имени. Для того чтобы спасти сбережения, собеседница призвала женщину оформить «зеркальные кредиты», а полученные деньги отправить на специальные «безопасные счета». Испугавшись, россиянка выполнила все указания.

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Через некоторое время звонившие предупредили женщину, что от ее имени подана заявка на кредит под залог квартиры. Они добавили, что ее можно аннулировать и дали ей контакт риелтора, через которого впоследствии недвижимость была выставлена на продажу. Вскоре на жилье нашелся покупатель. Все вырученные со сделки 1,9 миллиона рублей она вновь перевела на указанные счета. Однако и на этом мошенники не остановились и заявили екатеринбурженке, что ей необходимо произвести «переактивацию счетов» и оплатить налог. Для того чтобы сделать это, женщина перевела на специальные счета личные сбережения и деньги, которые она заняла у знакомых. После того как аферисты потребовали перевести еще больше денег, россиянка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ей ущерба составила более 6,1 миллиона рублей, причем более половины от этой суммы была взята в кредит.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), злоумышленников ищут.

Ранее в апреле стало известно, что пожилая жительница Якутска едва не лишилась квартиры из-за кибермошенников.

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      Полина Кислицына
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