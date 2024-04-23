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18:36, 23 апреля 2024Экономика

Пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за кибермошенников

73-летняя жительница Якутска едва не лишилась жилья, доверившись аферистам

Фото: René Ranisch / Unsplash

73-летняя жительница Якутска добровольно отдала мошенникам более 8,5 миллиона рублей. Об афере, закончившейся поимкой преступников, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Пострадавшей рассказали, что на ее имя якобы пытаются оформить несколько кредитов. Под угрозой, по их словам, была и ее единственная квартира. Защитить имущество от чужих посягательств можно, фиктивно продав жилье, поспешили успокоить ее махинаторы. Вырученные от сделки деньги необходимо было перевести на «безопасный счет». Женщина доверилась собеседникам.

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Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. На сегодня установлены трое подозреваемых, у которых изъято более 815 тысяч рублей. Силами прокуратуры пенсионерке удалось вернуть свою жилплощадь — договор купли-продажи признали недействительным.

Ранее на удочку мошенников попалась жительница Санкт-Петербурга. Пожилая петербурженка, следуя инструкции, избавилась от квартиры, а полученные от продажи деньги вручила курьеру в медицинской маске.

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      Виктория Клабукова
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