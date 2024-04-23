Пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за кибермошенников

73-летняя жительница Якутска едва не лишилась жилья, доверившись аферистам

73-летняя жительница Якутска добровольно отдала мошенникам более 8,5 миллиона рублей. Об афере, закончившейся поимкой преступников, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Пострадавшей рассказали, что на ее имя якобы пытаются оформить несколько кредитов. Под угрозой, по их словам, была и ее единственная квартира. Защитить имущество от чужих посягательств можно, фиктивно продав жилье, поспешили успокоить ее махинаторы. Вырученные от сделки деньги необходимо было перевести на «безопасный счет». Женщина доверилась собеседникам.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. На сегодня установлены трое подозреваемых, у которых изъято более 815 тысяч рублей. Силами прокуратуры пенсионерке удалось вернуть свою жилплощадь — договор купли-продажи признали недействительным.

Ранее на удочку мошенников попалась жительница Санкт-Петербурга. Пожилая петербурженка, следуя инструкции, избавилась от квартиры, а полученные от продажи деньги вручила курьеру в медицинской маске.