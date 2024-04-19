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20:34, 19 апреля 2024Экономика

Мошенники оставили россиянку без квартиры и сбережений

Мошенники оставили петербурженку без квартиры и пяти миллионов рублей

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянка осталась без квартиры и сбережений после разговора с мошенниками. Внимание на ситуацию обратило издание 78.ru.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. С 78-летней женщиной, проживающей на проспекте Науки, связались неизвестные и убедили ее продать квартиру, расположенную по адресу: Дачный проспект, дом 3, корпус 4. Пять миллионов, полученных со сделки, пенсионерка передала курьеру в медицинской маске. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), аферистов ищут.

Ранее в этот же день москвичей предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники обзванивали пожилых граждан и извещали их о необходимости провести в квартире ремонт.

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      Полина Кислицына
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