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12:33, 19 апреля 2024Экономика

Мошенники вторгались в квартиры москвичей под видом ремонтников

Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров, обещая сделать ремонт

Фото: Бурмистрова Ирина / Фотобанк Лори

В Москве аферисты вторгались в квартиры пенсионеров под предлогом осуществления ремонтных работ. О новой мошеннической схеме сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее цитирует агентство городских новостей «Москва».

Злоумышленники обзванивали пожилых граждан и извещали их о необходимости провести в квартире ремонт. В общении они использовали приемы психологического манипулирования. По их словам, расходы на ремонт будут частично компенсированы за счет средств льготной программы. Предупреждая, что места в ней ограничены, аферисты окончательно убеждали жертв согласиться на услугу.

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После этого по адресу проживания пенсионера приезжал агент. Человек должен был заключить договор и внести предоплату. Однако уже по приезде ремонтников стоимость работ в разы увеличивалась. Сам ремонт был некачественным, либо не проводился вовсе.

На этой авантюре мошенники смогли заработать больше пяти миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено 40 уголовных дел. Задержаны 10 фигурантов, среди которых выявлены организаторы и активные участники группы. Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее жительница Красноярска связалась с несуществующей службой по борьбе с вредителями и потеряла 100 тысяч рублей. В такую сумму лжедезинсекторы оценили свой труд. Изначально расценки были в пределах трех тысяч рублей. Через несколько дней после обработки квартиры тараканы вернулись.

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      Виктория Клабукова
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