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16:35, 28 марта 2024Среда обитания

Лжедезинсекторы лишили россиянку 100 тысяч рублей

Жительница Красноярска отдала 100 тысяч рублей несуществующей службе дезинсекции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пенсионерка из Красноярска заплатила 100 тысяч рублей несуществующей службе дезинсекции. Обстоятельства произошедшего выяснил телеканал «ТВК».

Тараканы завелись в трехкомнатной квартире жительницы района Железнодорожный. Контакты лжедезинсекторов она обнаружила в подъезде и позвонила по указанному в объявлении номеру. Изначально стоимость работ должна была составить не больше трех тысяч рублей, однако сумма выросла до сотни. За обработку помещения от вредителей женщине пришлось отдать все средства, накопленные на заграничное лекарство от гепатита.

Зять пострадавшей решил «отвоевать» деньги, созвонившись с мошенниками лично. Однако опытные лжедезинсекторы ответили, что не боятся полиции. Спустя несколько дней выяснилось, что не только расценки, но и качество работ было далеко от совершенства: тараканы вернулись.

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В компании журналистов заверили, что оплата утверждается еще на этапе подписания документов. Ценообразование, по словам представителей фирмы, зависит от выбранных спецсредств. Вдобавок они заявили, что на травлю тараканов уходит две недели — за три дня средство не успело подействовать на всю колонию.

Как оказалось, офиса в Красноярске у службы дезинсекции нет. В Роспотребнадзоре сообщили, что на эту организацию к ним поступало порядка 10 жалоб. Пострадавшие приводили те же детали. Уже позднее стало известно, что в реестре юридических лиц компания не значится.

Ранее россиянам раскрыли новую схему коммунальных мошенников. Аферисты стали размещать объявления о смене телефона диспетчерской службы. В разговоре они соглашаются на любые работы, начиная от замены капающего смесителя и заканчивая химчисткой мебели. В одних случаях злоумышленники исчезают, получив предоплату. В других — завышают стоимость услуг уже после их оказания.

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      Виктория Клабукова
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