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18:37, 27 марта 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли новую схему коммунальных мошенников

«РГ»: мошенники размещают объявления о смене диспетчерской и поверке счетчиков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичи стали чаще замечать объявления о смене телефона диспетчерской службы. Позвонив на указанный номер, можно столкнуться с аферистами. Новую мошенническую схему раскрыла «Российская газета» («РГ»).

Злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, в круглосуточном режиме принимают заявки на ремонт. При этом они соглашаются выполнить любые работы, начиная от замены капающего смесителя и заканчивая химчисткой мебели. В одних случаях они просят внести предоплату, после чего скрываются. В других — приезжают домой, оказывают услугу и лишь потом оглашают ее стоимость. Сумма оказывается непосильной для жильцов, но отказаться от оплаты уже сложно.

Также россияне продолжают попадаться в уже известную ловушку с поверкой счетчиков. Соответствующие листовки мошенники опускают в почтовые ящики либо оставляют на досках объявлений в подъезде. При этом связаться с мастером требуют незамедлительно. Пригласив такого сантехника домой, вы останетесь без исправного счетчика и денег. Вдобавок махинаторы грозят штрафами за вышедшие сроки поверки.

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Доказать факт мошенничества и привлечь аферистов к ответственности проблематично — жильцы сами впускают их в собственную квартиру и лично подписывают соответствующие документы. Жителям столицы напоминают, что в Москве действует прежний телефон Единой диспетчерской службы. Кроме того, в случае сомнений можно напрямую связаться с управляющей компанией. Ближайший срок поверки указывается в обычных квитанциях за «коммуналку». Также россиянам напоминают, что специалисты редко приходят без вызова и не занимаются рекламой услуг или продажей оборудования.

Ранее эксперты рассказали, как поменять счетчик самостоятельно. Перед снятием прибора с пломбы необходимо оповестить управляющую компанию. Для установки новой пломбы понадобится пригласить мастера.

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      Виктория Клабукова
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