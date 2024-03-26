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16:18, 26 марта 2024Среда обитания

Россиянам дали совет по самостоятельной замене счетчиков

Эксперт Павлова: перед самостоятельной заменой счетчика нужно предупредить УК

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянин может самостоятельно заменить обычный («не умный») счетчик. Свои советы в беседе с «Вечерней Москвой» дала консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова.

Она напомнила, что счетчики нужно менять по истечении срока эксплуатации либо при поломке. В последнем случае заменить счетчик необходимо в течение 30 дней с момента ее обнаружения. При этом их также нужно проверять раз в шесть лет, и заниматься этим может только аттестованный специалист.

Перед самостоятельной заменой нужно уведомить управляющую компанию (УК) о том, что вы собираетесь снять с прибора пломбы. После переустановки следует вызвать мастера управляющей компании, чтобы он поставил новые пломбы.

Павлова отметила, что для замены счетчика нужно обладать навыками сантехника. По ее словам, для этого лучше вызвать мастера — его работа обойдется в сумму около пяти тысяч рублей.

Покупая новый счетчик, важно убедиться, что он сертифицирован. Паспорт прибора после покупки необходимо предоставить управляющей организации. После установки представители управляющей компании составляют акт ввода прибора учета в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что аферисты под видом коммунальщиков стали обманывать россиян, предлагая им заменить счетчики воды. Чтобы не попасться в руки мошенников, юрист Евгения Юнисова посоветовала внимательно изучить предоставляемые коммунальщиками документы.

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      Мария Черкасова
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