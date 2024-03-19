Россиян предупредили об участившемся мошенничестве со счетчиками

Юрист Юнисова: мошенники стали чаще предлагать россиянам заменить счетчики воды

Аферисты под видом коммунальщиков стали чаще предлагать россиянам заменить счетчики воды. О мошенничестве с приборами учета предупредила юрист Евгения Юнисова в беседе с «ФедералПресс».

При визите сотрудников из сферы ЖКХ специалистка посоветовала внимательно изучить предоставленные ими документы и уточнить у управляющей компании, отправляла ли она таких специалистов проверять счетчики. Юрист напомнила, что услуги по замене приборов оказывают внесенные в реестр организации.

Если появились подозрения, что коммунальщик может оказаться мошенником, лучше отказаться от его услуг, порекомендовала Юнисова. Каждый счетчик вносится в реестр приборов, у которых есть межповерочный период. «Если выяснилось, что счетчик не отвечает необходимым требованиям, потребитель вправе самостоятельно обратиться в управляющую компанию или сертифицированную организацию, которая предоставляет подобные услуги», — заключила юрист.

Ранее москвичей предупредили о новом мошенничестве в сфере ЖКУ. В разных районах Москвы на подъездах жилых домов появились фейковые объявления о «новых диспетчерских службах района», а также о проверке достоверности передаваемых сведений о показаниях индивидуальных приборов учета.