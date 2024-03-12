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17:55, 12 марта 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о новом мошенничестве в сфере ЖКУ

На подъездах домов в Москве появились фейковые объявления об оказании ЖКУ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В разных районах Москвы на подъездах жилых домов появились фейковые объявления об оказании жилищно-коммунальных услуг. О новом мошенничестве в сфере ЖКУ москвичей предупредили специалисты Мосжилинспекции, пишет РИА Новости.

«В разных округах столицы жители многоквартирных домов заметили объявления о "новых диспетчерских службах района", а также о проверке достоверности передаваемых сведений о показаниях индивидуальных приборов учета», — рассказали в ведомстве. Подобные листовки были замечены в том числе в районах Некрасовка и Солнцево.

Злоумышленники рассчитывают на доверчивость жильцов, которые позвонят на указанный в объявлении городской номер. Затем собеседник попытается заговорить обратившегося, предлагая услуги с заманчивыми скидками. «При этом зачастую лжекоммунальщики оказывают услуги сомнительного качества без каких-либо гарантий и ответственности, а то и вовсе, получив деньги, могут исчезнуть», — предупредили в Мосжилинспекции.

Заметившим подобные листовки специалисты советуют связаться со своей управляющей компанией и уточнить, имеет ли она отношение к объявлениям и планирует ли в ближайшее время проводить какие-либо работы.

Ранее дачников предупредили о мошенничестве с покупкой семян, рассады и удобрений. По словам экспертов, аферисты стали чаще продавать дешевые растения под видом дорогих и отправлять мусор вместо удобрений.

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      Нина Ташевская
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