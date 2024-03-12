Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:14, 12 марта 2024Среда обитания

Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

Эксперт Туманов: мошенники продают дачникам мусор под видом удобрений

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аферисты продают дачникам дешевые саженцы и семена вместо дорогих и мусор под видом удобрений. О популярных видах мошенничества с товарами для огородов предупредил россиян председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет KP.RU.

Эксперт отметил, что некоторые злоумышленники в интернете берут деньги и потом вообще не присылают заказ. Другие же отправляют совсем не то, что просил покупатель. «То, что семена бракованные, дачник может выяснить лишь через несколько недель, когда ничего не взошло. А если речь идет о пересортице, когда вам подсовывают дешевый сорт вместо дорогого, правда всплывет только через несколько месяцев, когда все созреет. А по саженцам покупатель вообще поймет, обманули его или нет, только через несколько лет», — рассказал Туманов.

Специалист добавил, что есть категория мошенников, которая продает выдуманные сельхозкультуры — например, несуществующие сорта растений с повышенной урожайностью. Другие аферисты предлагают псевдоудобрения из овечьей шерсти, которые по сути являются мусором.

Материалы по теме:
Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет
Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века».Такого разгула стихии не было 40 лет
27 ноября 2023
Когда сажать помидоры для рассады? Лунный календарь на 2024 год
Когда сажать помидоры для рассады?Лунный календарь на 2024 год
4 марта 2024

Чтобы не нарваться на мошенников, Туманов посоветовал не читать отзывы на сайтах компании-продавца — они могут быть неправдивыми. Вместо этого лучше заглянуть на независимые сайты с отзывами, порекомендовал эксперт. Также специалист призвал не вестись на агрессивный маркетинг — зарекомендовавшие себя фирмы к нему обычно не прибегают. Лучше всего самостоятельно добраться до питомника с хорошими отзывами и проверить рассаду и семена на месте, заключил Туманов.

Ранее дачников предупредили о мошенничестве при строительстве. Эксперты рассказали, что в сфере возведения частных домов нет жесткого контроля за компаниями. Специалисты рекомендуют самостоятельно проверять подрядчиков — в том числе изучить картотеки судебных дел.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

      Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

      В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

      Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

      В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

      Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного правила

      Госдума приняла проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Германии заявили об упадке вооруженных сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше