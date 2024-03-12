Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

Эксперт Туманов: мошенники продают дачникам мусор под видом удобрений

Аферисты продают дачникам дешевые саженцы и семена вместо дорогих и мусор под видом удобрений. О популярных видах мошенничества с товарами для огородов предупредил россиян председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет KP.RU.

Эксперт отметил, что некоторые злоумышленники в интернете берут деньги и потом вообще не присылают заказ. Другие же отправляют совсем не то, что просил покупатель. «То, что семена бракованные, дачник может выяснить лишь через несколько недель, когда ничего не взошло. А если речь идет о пересортице, когда вам подсовывают дешевый сорт вместо дорогого, правда всплывет только через несколько месяцев, когда все созреет. А по саженцам покупатель вообще поймет, обманули его или нет, только через несколько лет», — рассказал Туманов.

Специалист добавил, что есть категория мошенников, которая продает выдуманные сельхозкультуры — например, несуществующие сорта растений с повышенной урожайностью. Другие аферисты предлагают псевдоудобрения из овечьей шерсти, которые по сути являются мусором.

Чтобы не нарваться на мошенников, Туманов посоветовал не читать отзывы на сайтах компании-продавца — они могут быть неправдивыми. Вместо этого лучше заглянуть на независимые сайты с отзывами, порекомендовал эксперт. Также специалист призвал не вестись на агрессивный маркетинг — зарекомендовавшие себя фирмы к нему обычно не прибегают. Лучше всего самостоятельно добраться до питомника с хорошими отзывами и проверить рассаду и семена на месте, заключил Туманов.

Ранее дачников предупредили о мошенничестве при строительстве. Эксперты рассказали, что в сфере возведения частных домов нет жесткого контроля за компаниями. Специалисты рекомендуют самостоятельно проверять подрядчиков — в том числе изучить картотеки судебных дел.